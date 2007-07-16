Землетрус у Японії спричинив пожежу на атомній станції
6,8 балів за шкалою Ріхтера
|Фото АР
На станції горів трансформатор біля зовнішньої сторони третього блоку, який є частиною системи подачі електрики на об`єкти АЕС. "Токіо денріоку" завірила, що витоку радіації немає.
Раніше представник компанії виступив з повідомленням, що в результаті землетрусу від магнітуди спрацювала система автоматичної зупинки чотирьох блоків АЕС і позаштатної ситуації там немає.
Компанія "Токіо денріоку" повідомила, що потерпілих немає.
У лікарні Касівадзакі у понеділок померли дві жінки, витягнуті з-під завалів після землетрусу. Про це повідомляє РІА Новости.
Обом жінкам було більше 60 років. Про інші жертви поки не повідомляється.
|Фото АР
Могутній землетрус силою 6,8 балів за шкалою Ріхтера стався на заході головного японського острова Хонсю. Зруйновано і пошкоджено десятки будівель. У зв`язку з повідомленнями про витік газу повністю зупинена його подача у всі будинки міста Касівадзакі, яке було в зоні найсильніших поштовхів. Для перевірки водогону подача води також тимчасово припинена.
У зв`язку з ситуацією, що склалася, в міністерстві землі, інфраструктури і транспорту Японії був сформований спеціальний штаб.