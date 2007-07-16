Землетрус у Японії спричинив пожежу на атомній станції

Пожежу на атомній електростанції в японському місті Касівадзакі, що виникла у понеділок після потужного землетрусу в цьому районі, загасили, повідомила енергетична компанія "Токіо денріоку".

На станції горів трансформатор біля зовнішньої сторони третього блоку, який є частиною системи подачі електрики на об`єкти АЕС. "Токіо денріоку" завірила, що витоку радіації немає.

Раніше представник компанії виступив з повідомленням, що в результаті землетрусу від магнітуди спрацювала система автоматичної зупинки чотирьох блоків АЕС і позаштатної ситуації там немає.

Компанія "Токіо денріоку" повідомила, що потерпілих немає.

У лікарні Касівадзакі у понеділок померли дві жінки, витягнуті з-під завалів після землетрусу. Про це повідомляє РІА Новости.

Обом жінкам було більше 60 років. Про інші жертви поки не повідомляється.

За останніми даними, кількість людей, які дістали поранення, перевищило 200 чоловік.

Могутній землетрус силою 6,8 балів за шкалою Ріхтера стався на заході головного японського острова Хонсю. Зруйновано і пошкоджено десятки будівель. У зв`язку з повідомленнями про витік газу повністю зупинена його подача у всі будинки міста Касівадзакі, яке було в зоні найсильніших поштовхів. Для перевірки водогону подача води також тимчасово припинена.

У зв`язку з ситуацією, що склалася, в міністерстві землі, інфраструктури і транспорту Японії був сформований спеціальний штаб.