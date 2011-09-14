Греція спробує уникнути банкрутства за рахунок сонця

Прем`єр-міністр Греції Георгіос Папандреу заявив, що під час запланованого на кінець вересня візиту до Берліна обговорить з Ангелою Меркель і керівниками німецького бізнесу постачання до Німеччини сонячної електроенергії, повідомляє Agence France-Presse.

"Ми могли б постачати до Німеччини від 10 до 15 тисяч мегават", - заявив Папандреу. При цьому грецький прем`єр зауважив, що Німеччина має бути "вкрай зацікавлена" в постачаннях такої електроенергії з Греції з огляду на недавнє рішенням відмовитися від АЕС і збільшити частку "зеленої" електроенергії в енергозабезпеченні країни.

За словами грецького прем`єра, купувати сонячну електроенергію в Греції вигідніше, ніж в африканських країнах з урахуванням останніх політичних потрясінь. "Існує проект створення сонячних електростанцій в Сахарі, проте він опинився під загрозою через політичну нестабільність", - зазначив Папандреу.

Як пише The Lockal, виступ грецького прем`єра прозвучав на тлі різкої критики з боку провідних німецьких політиків, зокрема міністра економіки Філіпа Реслера і прем`єра Баварії Хорста Зєєхофера. Останні, зокрема, заявили, що Німеччина більше не повинна виключати можливості організованого банкрутства Греції.

У самій Греції масштабний проект збільшення виробництва сонячної електроенергії та її експорту до країн північної Європи розглядають як один з шляхів виходу із фінансової і бюджетної кризи, яка загрожує країні банкрутством. Проект "Геліос", зокрема, передбачає збільшення вироблення сонячної електроенергії з нинішніх 206 МВт до 2,2 ГВт до 2020-го і 10 ГВт до 2050 року, пише Лента.ру.

У Греції - 300 сонячних днів на рік, а інтенсивність сонячного випромінення на 50 відсотків вища, ніж у Німеччині. Крім того, проект допоможе створити в Греції від 30 до 40 тисяч робочих місць.