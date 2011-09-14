В Аргентині зіткнулися автобус і два потяги: 11 загиблих, сотні поранених

В Аргентині на околиці Буенос-Айреса у вівторок 11 осіб загинули і понад 200 отримали поранення і травми у транспортній катастрофі.

Щонайменше 30 потерпілих – у тяжкому стані, лікарі побоюються, що число жертв може помітно зрости, передає Радіо «Свобода».

Як повідомило Міністерство транспорту Аргентини, на залізничному переїзді приміський потяг зіткнувся з автобусом, після чого в них врізався ще один потяг. Більшість загиблих – пасажири автобуса.

Це найбільша катастрофа такого роду в Аргентині з березня 2008 року, коли при зіткненні потяга і автобуса загинули 18 осіб.