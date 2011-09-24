Медведєв хоче помінятися місцями з Путіним

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє про готовність працювати в уряді, а нинішній прем`єр-міністр Володимир ПУТІН має стати кандидатом на посаду Президента РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні, виступаючи на з`їзді партії «Єдина Росія».

«Я вважаю, що було б правильним, аби з`їзд підтримав голову партії В.ПУТІНА на посаду Президента країни», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Після тривалих оплесків у залі, він зазначив, що це є підтвердженням авторитету В.ПУТІНА.

Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що з урахуванням пропозиції очолити список «Єдиної Росії», зайнятися партійною роботою і при вдалому виступі на виборах, він готовий зайнятися практичною роботою в уряді.