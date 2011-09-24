Американський супутник впав на Землю

Фрагменти американського супутника UARS впали на Землю у суботу вранці, повідомляє Газета.Ru з посиланням на космічне агентство NASA.

Точне місце падіння уламків не уточнюється. У NASA припускають, що, швидше за все, супутник впав в океан. Найбільш вірогідним місцем падіння на суші є територія Канади.

«Ми можемо підтвердити, що UARS приземлився. Осколки впали між 11.23 вечора п`ятниці й 01.09 суботи», – пише NASA.

NASA попереджало, що уламки можуть впасти на територію Канади, Африки, Австралії чи в один із океанів – Тихий, Атлантичний або Індійський.

Це один із найбільших супутників, що впав на землю за останні тридцять років. Спочатку його маса становила шість тонн, але велика частина супутника згоріла в атмосфері.