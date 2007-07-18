Президентство ЄС розчароване відмовою Росії співпрацювати з Великою Британією

Президентство Євросоюзу розчароване відмовою Росії співпрацювати з Великою Британією у розслідуванні справи про вбивство у Лондоні колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка.

Про це йдеться у заяві Президентства ЄС, текст якої передано УНІАН.

“ЄС висловлює розчарування відмовою Росії конструктивно співпрацювати з владою Великої Британії”, - наголошується в документі.

В документі також підкреслюється важливість термінової та конструктивної співпраці Росії в цьому питанні, і висловлюється сподівання на задовільне вирішення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, у Лондоні справу О.Литвиненка називають дуже серйозною, оскільки йдеться про вбивство громадянина Великої Британії суспільно небезпечним способом. Після відмови Росії видати властям Великобританії колишнього співробітника КДБ, запідозреного у вбивстві, Велика Британія запровадила ряд санкцій проти Росії та вислала чотирьох дипломатів. Росія також заявила про майбутню “адекватну відповідь”.