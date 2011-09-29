Інтерпол видав ордер на арешт ще одного сина Каддафі

Організація міжнародної кримінальної поліції (Інтерпол) видала ордер на арешт сина колишнього лідера Лівії Муамара КАДДАФІ - 38-річного Сааді КАДДАФІ.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, у розповсюдженій сьогодні офіційній заяві організації йдеться, що рішення ухвалене на підставі запиту лівійської влади.

Глава Інтерполу Рональд НОУБЛ нагадав, що С.КАДДАФІ "командував одним з військових підрозділів, який був причетний до придушення виступів цивільних осіб", і що, за рішенням Ради Безпеки ООН, він перебуває у числі осіб, чиї авуари були заморожені в березні цього року.

Міжнародна кримінальна поліція звернулася до сусідніх з Лівією країн сприяти у розшуках С.КАДДАФІ. На даний час він знаходиться в Нігері. Раніше уряд цієї країни відмовився видати сина колишнього лівійського лідера Перехідній національній раді.

На початку вересня Інтерпол видав "червоне повідомлення" - міжнародний ордер на арешт самого М.КАДДАФІ, його другого сина Сейфа Аль-Іслама, який до революції вважався наступником батька на чолі держави, і глави лівійської розвідслужби Абдулли Аль-СЕНУССІ.

Довідка УНІАН. У середині лютого 2011 року у Лівії розпочалися масові демонстрації з вимогою відставки полковника Муамара КАДДАФІ, який правив країною понад 40 років, які згодом переросли у збройне протистояння між урядовими силами і опозицією.

Протягом майже шести місяців бойових дій супротивникам режиму М.КАДДАФІ вдалося встановити контроль майже над усією територією Лівії. Перелом у бойових діях настав к третій декаді серпня, коли сили опозиції за підтримки авіації НАТО зайняли лівійську столицю Тріполі.

У лютому опозиція сформувала в Бенгазі Перехідну національну раду (ПНР), яку оголосила єдиним легітимним органом влади в країні. ПНР визнали близько 60 країн.