Таліби стратили обох німецьких інженерів

Представник руху "Талібан" Юсеф Ахмаді (Yousuf Ahmadi) повідомив, що бойовики стратили обох узятих в заручники німецьких інженерів, викрадених 18 липня за 100 кілометрів на південь від Кабула, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

За інформацією агентства, о 12:00 за місцевим часом був убитий перший з них. Після цього представник руху зв`язався із ЗМІ і повідомив, що таліби стратять другого заручника, якщо представники уряду не вийдуть на зв`язок до 13:00. За словами Ахмаді, другий заручник був убитий о 13:10.

Утім, офіційних підтверджень смерті заручників наразі не надходило.

Нагадаємо, що бойовики руху "Талібан" погрожували стратити двох громадян Німеччини, якщо уряди Німеччини й Афганістану до призначеного часу не сядуть за стіл переговорів щодо виведення німецьких військ. Бойовики вимагали вивести 3000 німецьких солдатів, що перебувають на території Афганістану, а також звільнення з в`язниць всіх схоплених талібів.