Засновник грузинської телекомпанії попросив притулку у Франції

Засновник і директор грузинської незалежної телекомпанії "Тріалеті" Джонді Нанеташвілі звернувся до президента Франції Ніколя Саркозі з проханням надати йому політичний притулок у Франції.

У зверненні до французького президента і посла Франції в Грузії Еріка Фурньє, зокрема, сказано, що влада Грузії чинять тиск на телекомпанію і на нього особисто. Глава телекомпанії не виключив, що тиск чиниться за вказівкою президента Грузії Михайла Саакашвілі.

"Моєму життю загрожує небезпека. Для безпеки моєї сім`ї прошу надати мені політичний притулок", - цитує РосБізнесКонсалтинг. У ньому також міститься прохання "допомогти уникнути примусового продажу телеканалу "Тріалеті", щоб у Грузії зберігся ще один засіб вираження свободи слова і правди".

Д.Нанеташвілі наголосив, що в Грузії немає демократії, свободи слова, і "в країні панує страх".

Як повідомляється на офіційному сайті французького президента, Президент Франції Ніколя Саркозі 7 жовтня в рамках кавказького турне відвідає з одноденним державним візитом Азербайджан і Грузію. Саркозі прибуде до Баку з Єревану. Після завершення візиту він відбуде до Тбілісі.

Перебування Саркозі в Тбілісі триватиме кілька годин і завершиться спільним з Михайлом Саакашвілі зверненням до грузинської громадськості на центральній тбіліської площі Свободи.