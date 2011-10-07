Німеччина проти виходу з єврозони будь-якої країни

Німеччина проти того, щоб будь-яка з 17 країн єврозони залишала європейський валютний союз, заявив у четвер в Афінах міністр економіки і технологій Німеччини Філіп Реслер.

"Ми хочемо зберегти всі країни євро в єврозоні", - заявив журналістам Реслер, який відвідує Грецію на чолі делегації з 70 бізнесменів. Мета візиту німецького міністра - вивчення можливостей для німецьких вкладень в економіку Греції напередодні масштабного процесу приватизації, наміченого грецькою владою. Також візит повинен підтримати уряд Йоргоса Папандреу в той час, коли він реалізує жорсткі скорочення в обмін на стабілізаційні кредити, головним донором яких є Німеччина.

В останні місяці навколо Греції зберігалася напружена обстановка через важке фінансове становище країни, і грецьким та європейським керівникам неодноразово доводилося спростовувати припущення про те, що Греції доведеться залишити зону євро.

За словами Реслера, він розраховує на вихід Греції з кризи.

"Ми живемо у складний час, але підприємці й політики можуть надати економічну підтримку, яка потрібна країні", - цитує РІА "Новости".

Бізнесмени, які супроводжують Реслера, представляють такі галузі німецької економіки, як енергетика, будівництво і технології.