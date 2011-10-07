Генсек НАТО - про ситуацію у Лівії: кінець - не за горами

До 2014 року НАТО планує передати функції управління провінціями Афганістану національним силам цієї країни і вивести свої війська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора заявив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН на прес-конференції у Брюсселі за результатами дводенної зустрічі голів оборонних відомств країн-членів і партнерів Альянсу.

«Цей перехід має бути завершено до кінця 2014 року. Афганські сили все частіше демонструють, що вони здатні взяти на себе відповідальність у регіоні», - зазначив А. Фог РАСМУССЕН.

За його словами, на саміті НАТО у Чикаго 20-21 травня 2012 року буде точно вирішено, що Альянс робитиме далі у Афганстані. «Це буде одним із наших головних завдань на саміті», - сказав він.

Крім того, як зазначив А. Фог РАСМУССЕН, керівники оборонних відомств країн НАТО на зустрічі у Брюсселі домовилися про довгострокове партнерство з Афганістаном у сфері освіти, зокрема, підготовки персоналу силових структур.

Також під час заходу було обговорено питання проведення операції «Спільний захисник» у Лівії, а саме - умови, за якими Альянс міг би завершити місію у цій країні.

«Зрозуміло, що кінець - не за горами. Сили КАДДАФІ борються за безнадійну справу. Загроза для цивільних осіб зникає. Останні позитивні події у Лівії є незворотніми, - наголосив А. Фог РАСМУССЕН. – Ми сповнені рішучості продовжувати нашу роботу доти, доки зберігається загроза».