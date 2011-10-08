УСПП квапить Януковича

Промисловці та підприємці України підтримують скасування Верховною Радою експортних мит на пшеницю й кукурудзу та сподіваються, що Президент підпише відповідний законопроект.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП).

«Із задоволенням констатуємо, що звернення УСПП, багатьох аграрних асоціацій до вищого керівництва держави з проханням якнайшвидше скасувати експортні мита на зернові культури було враховано в прийнятому парламентом законі», - зазначив президент УСПП, народний депутат Анатолій КІНАХ.

«Сподіваємося, що Президент країни невідкладно підпише цей закон, підтримає наші зусилля з неприпустимості ручного управління АПК, впровадження економічно необгрунтованих заходів щодо регулювання експорту зернових», - зазначив він.

В УСПП підкреслюють, що припинення з 1 липня 2011 року відшкодування ПДВ експортерам зернових і технічних культур і введення експортного мита на пшеницю, ячмінь та кукурудзу суттєво загальмували розвиток галузі, призвели до серйозних збитків аграріїв.

«Нинішнє скасування експортного мита на пшеницю та кукурудзу дозволить виправити стан справ, акумулювати кошти на проведення осінньої посівної, залучити фінансовий ресурс у подальше виробництво, повернути втрачені позиції на зовнішньому ринку зерна», - зазначили в УСПП.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 жовтня прийняла Закон «Про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на окремі види сільськогосподарських культур».

Законом передбачається скасувати експортне мито на пшеницю й кукурудзу, проте до 1 січня 2012 року залишається експортне мито на ячмінь за ставкою 14%, але не менше, ніж 23 євро за одну тонну.