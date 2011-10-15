У Римі демонстранти підпалили міністерство оборони

Учасники масових акцій протесту в Римі підпалили флігель будівлі міністерства оборони Італії, повідомляє Agence France-Presse. Поліція у відповідь застосувала проти учасників заворушень водяні гармати та сльозогін, повідомляє Associated Press. Сотні людей вже затримано.

Раніше повідомлялося, що частина протестувальників в італійській столиці почали палити автівки та бити вітрини. Утім, за даними ЗМІ, переважно мітинги проходили мирно.

15 жовтня десятки тисяч людей з`їхалися до Рима, щоб протестувати проти фінансової політики Сільвіо Берлусконі, зокрема - проти скорочення соціального фінансування. Незадоволені з`їхалися до столиці з усієї Італії; загальна кількість учасників, за деякими даними, може досягти 200 тисяч осіб.

Акції протесту в цей день проходять у багатьох країнах світу, нагадує Лента.ру. Люди, натхненні американським рухом "Захопи Уолл-стріт!" стверджують, що вони представляють 99 відсотків населення і протестують проти жадібності та корумпованості 1 відсотка.

У британській столиці демонстрантів відтіснили від Лондонської біржі. Акції пройшли в Окленді, Токіо, Тайбеї, Парижі, Гонконзі, Афінах, Мадриді та інших містах.