Заарештований агент передавав до Росії інформацію про структуру іспанської розвідки

Заарештований в м. Тенеріфе на Канарських островах подвійний агент, підозрюваний іспанськими властями в шпигунстві на користь Росії, надавав російській розвідці інформацію про організаційну структуру розвідувальних органів Іспанії з 2001 р. по 2004 р. Крім того, арештований агент, чиє ім`я не розголошується, підозрюється в розкритті особистої інформації кількох десятків співробітників іспанської розвідки. Про це повідомив глава розвідслужби Іспанії Альберто Сайс, передає Reuters.

Як заявив А.Сайс, секретна інформація про антитерористичну діяльність Іспанії та країн НАТО і Євросоюзу підозрюваним розголошена не була. "Національна безпека Іспанії не була поставлена під загрозу", - сказав А.Сайс.

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