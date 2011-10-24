Українців серед загиблих і постраждалих у Туреччині немає

Громадян України серед загиблих і постраждалих внаслідок землетрусу у Туреччині немає.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ з посиланням на повідомленням Посольства України в Турецькій Республіці.

Посольство України в Туреччині продовжує відслідковувати хід пошуково-рятувальних та відновлювальних робіт у постраждалих від стихійного лиха регіонах.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 7,2 стався на південному сході Туреччини вдень 23 жовтня. У ніч на 24 жовтня у зруйнованій провінції Ван стався ще один землетрус, цього разу - магнітудою 6,1.

Жертвами землетрусу стали 217 осіб, більше 1 тис. осіб постраждали.

Влада Туреччини не виключає, що кількість загиблих в результаті землетрусу в провінції Ван буде зростати в міру отримання інформації з інших постраждалих населених пунктів.

За попередніми оцінками, під завалами зруйнованих будівель поховані сотні людей.