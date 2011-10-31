Березовський витратив 100 мільйонів фунтів на суд з Абрамовичем

Бізнесмен Борис Березовський витратив на судову тяжбу з його колишнім діловим партнером Романом Абрамовичем більше 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пише The Sunday Times з посиланням на близьке до Березовського джерело.

Гроші пішли на оплату послуг адвокатів і експертів, а також на інші судові витрати. Проте, як відзначає видання, основну частину витрат олігархові у будь-якому випадку відшкодують. Адвокати Березовського працюють з ним на таких умовах, які передбачають відсутність винагороди за невдалого вирішення справи. Якщо ж Березовський переможе в тяжбі, Абрамовичу доведеться заплатити йому 3,7 мільярда фунтів стерлінгів. За всі судові витрати також платитиме той, хто програє.

За даними газети, сума в 100 мільйонів фунтів робить процес між двома олігархами одним з "найдорожчих" в історії Великої Британії.

Позов Березовського до Абрамовича надійшов до суду Лондона в 2007 році. Бізнесмен звинувачує колишнього партнера в тому, що він примушував його до продажу часток у "Сибнафті" і "Русалі" за заниженою ціною, а також порушив усну домовленість не перепродувати куплені у Березовського активи.

На думку The Sunday Times, для Березовського цей судовий процес має принципове значення, тому він готовий платити великі гроші за успішний результат справи. Як повідомляє The Independent, раніше Березовський заявив, що погодився заплатити 30 мільйонів фунтів за магнітофонний запис зустрічі двох олігархів і Бадрі Патаркацишвілі в 2000 році. Ця плівка, на думку Березовського, є переконливим доказом того, що Абрамович його шантажував.

Лента.ру