Потяг зіткнувся з мікроавтобусом: 8 загиблих

Страшна аварія сталася 1 листопада поблизу села Бульбоака в околицях Кишинева. Потяг врізався в мікроавтобус на залізничному переїзді, 8 людей загинули, повідомляє ТСН.

За попередніми даними Дорожньої поліції, більше 10 пасажирів мікроавтобуса дістали серйозні травми. Багато з них перебувають в критичному стані.

Серед загиблих є і підлітки. Зокрема, стало відомо про те, що загинув 17-річний хлопець. Найменшому постраждалому - близько трьох років.

Поки є дані про те, що причиною аварії могли стати неполадки в роботі світлофора. Причина аварії уточнюється. Локомотив, який врізався в пасажирський мікроавтобус, прямував з Кишинева в Бендери. Мікроавтобус виконував рейс за маршрутом "Шерпени - Кишинів".

Головний інженер ДП "Залізниця Молдови" Олександр ЗАЇКА повідомив, що в момент ДТП на світлофорі горіло червоне сигнал для мікроавтобуса. Видимість була нормальною.

Нагадаємо, подібна аварія сталася в жовтні 2010 року в Україні. Катастрофа у Марганці на Дніпропетровщині, яка забрала життя 45 людей, стала найбільшою аварією на залізниці за всю історію країни.