У Каїрі запеклі зіткнення з поліцією

У зіткненнях між силами правопорядку і опозиційними демонстрантами в центрі Каїра отримали поранення 507 осіб у т.ч. близько 40 поліцейських, повідомляє єгипетське агентство MENA.



Приводом для початку заворушень став розгін вранці в суботу, 19 листопада, поліцейськими наметового табору на площі Тахрір, в якому з вечора п'ятниці влаштувалися близько 100 демонстрантів, які вирішили провести безстрокову сидячу акцію протесту.



Після розгону табору близько п'яти тисяч осіб стягнулися на площу і вступили в зіткнення з поліцією. Демонстранти закидали їх камінням і підпалили кілька поліцейських машіх. У відповідь поліцейські застосували сльозогін і гумові кулі. Кілька десятків демонстрантів спробували прорватися до будівлі міністерства внутрішніх справ, розташоване на площі Тахрір, але були відбиті.



У районі Тахрір зараз кілька тисяч демонстрантів, їх чисельність збільшується. Демонстранти повністю блокували площу, встановлюють металеві загородження. Поліцейські кордони розташовані лише в районі МВС, де також розміщені кілька десятків БТР з військовими.



Як повідомили джерела в МВС Єгипту, в районі Тахрір в найближчі години може бути введена комендантська година через загрозу безпеки державних об'єктів і приватної власності громадян, повідомляє РІА "Новости".