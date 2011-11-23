Відомому білоруському правозахисникові загрожує 5 років в'язниці

Прокурор Володимир САЙКОВСЬКИЙ попросив Першотравневий районний суд Мінська засудити обвинуваченого в приховуванні доходів і несплаті податків правозахисника Алеся БЕЛЯЦЬКОГО до п`яти років позбавлення волі в колонії посиленого режиму з конфіскацією майна.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, під час судових дебатів прокурор заявив, що А.БЕЛЯЦЬКИЙ знав про необхідність платити податки, але не робив це навмисно.

«Ухилення від сплати податків із доходів карається у всіх країнах. Отримання А.БЕЛЯЦЬКИМ коштів на правозахисну діяльність не звільняє його від сплати податків із цих грошей», - сказав В.САЙКОВСЬКИЙ.

Захист, у свою чергу, просить суд винести А.БЕЛЯЦЬКОМУ виправдувальний вирок і скасувати рішення про арешт його майна.

У своєму останньому слові А.БЕЛЯЦЬКИЙ заявив, що підтримує адвоката і згоден з його доводами. За словами правозахисника, його кримінальна справа від самого початку мала політичний підтекст.

«Я не вірю, що КДБ не знає, чим займаються правозахисники. Вони знають і свідомо намагаються нейтралізувати правозахисників», - заявив А.БЕЛЯЦЬКИЙ.

Він процитував декларацію ООН про правозахисників, згідно з якою кожна людина має право займатися правозахисною діяльністю.

«Якщо її судять за реалізацію цього права, то звинувачення – це нісенітниця», - наголосив А.БЕЛЯЦЬКИЙ.

Завершуючи виступ, він заявив, що 30 років займається громадською діяльністю, і йому не соромно за свою роботу.

Вирок у справі А.БЕЛЯЦЬКОГО оголосять завтра, 24 листопада.

Як повідомляв УНІАН, А.БЕЛЯЦЬКИЙ є віце-президентом Міжнародної федерації з прав людини, керівником закритого білоруською владою правозахисного центру «Весна». Утримується в слідчому ізоляторі в Мінську з 4 серпня. Йому пред`явлено звинувачення у приховуванні доходів в особливо великих розмірах і ухиленні від сплати податків.

Підставою для кримінального переслідування А.БЕЛЯЦЬКОГО стала інформація про його рахунки в закордонних банках, передана білоруській владі Міністерством юстиції Литви і Генеральною прокуратурою Польщі в рамках договорів про правову допомогу.

А.БЕЛЯЦЬКИЙ свою провину не визнає і заявляє, що його переслідують за правозахисну діяльність.

Міжнародні правозахисні організації, керівництво Євросоюзу, США і ряду інших демократичних країн вимагають від влади Білорусі звільнити А.БЕЛЯЦЬКОГО.

Суд над А.БЕЛЯЦЬКИМ почався 2 листопада.