Голова Ради Федерації Росії свій перший візит здійснить до Житомира

Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко почне в середу візит в Україну, ця поїздка стане її першим офіційним закордонним візитом на посаді голови верхньої палати російського парламенту.



Як повідомили РІА "Новости" в прес-службі РФ, у програмі візиту - зустрічі з президентом України Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим і спікером Верховної Ради Володимиром Литвином.



"У ході цих зустрічей Валентина Матвієнко обговорить актуальні питання російсько-українських відносин", - сказав співрозмовник агентства.



Крім цього, Матвієнко зустрінеться у середу з представниками творчої інтелігенції України.



У четвер, 1 грудня Матвієнко відвідає Житомир і Новоград-Волинський. У цій поїздці спікера верхньої палати російського парламенту буде супроводжувати спікер Верховної Ради.



У Матвієнко заплановані також зустрічі з керівництвом Житомирської області, відвідини Будинку-музею Лесі Українки, зустрічі з представниками ділових кіл. Також Матвієнко має намір відвідати Будинок-музей академіка Сергія Корольова і музей космонавтики імені Корольова.