Янукович відлітає до Ізраїлю
Програма візиту
30 листопада – 1 грудня відбудеться державний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Держави Ізраїль.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це поінформував глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.
У рамках візиту заплановано проведення переговорів глави Української держави з Президентом Ізраїлю Шимоном ПЕРЕСОМ та прем’єр-міністром Беньяміном НЕТАНЬЯГУ.
На порядку денному – актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема визначення шляхів подальшого розширення торговельно-економічної взаємодії та досягнення конкретних домовленостей щодо реалізації спільних взаємовигідних проектів. Також мова йтиме про співпрацю в науково-технічній і культурно-гуманітарній сферах.
За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, у рамках візиту планується також підписання низки двосторонніх документів. Йдеться, зокрема, про Спільну заяву Президентів України та Держави Ізраїль, Меморандум про співробітництво в галузі автодорожньої інфраструктури, план співпраці у сфері охорони здоров’я на 2012–2015 роки.
Окрім того, програмою візиту передбачено проведення бізнес-форуму.
«Основне завдання візиту – трансформувати досягнуту високу динаміку політичного діалогу на найвищому рівні у подальший активний розвиток взаємовигідного співробітництва на всіх напрямах взаємодії, що становлять інтерес для України та Ізраїлю», - підсумував глава Адміністрації Президента України.