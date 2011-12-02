ООН: світ стоїть на порозі нової економічної кризи

Великий ризиктого, що світзіткнетьсяз щеоднимглобальною економічною кризою.Такийвисновок міститьсявновій доповідіДепартаментуООНз економічних ісоціальних питань(ДЕСВ). У документіговориться,що зростання світовоїекономікискладе внаступному роцівсього 2,6відсотка- у порівнянніз 4відсоткамив 2011році.Проте навіть іцяцифраможевиявитисязавищеною- у разі якщоборговапроблемавЄвропі небудедозволена,арозвиваючікраїнипродовжатьполітику скороченнябюджетнихвитрат. Основнучасткувзагальносвітовомуекономічномузростанністановлятькраїни, що розвиваються.Зростання російськоїекономікизлегкасповільнитьсяв порівнянніз 2011рокомі складе3,9 відсотка.Для СШАпрогнозщенижче -півторавідсотка.ЕкономікаЄС,за даними доповідіДЕСВ,виросте всьогона 0,7відсотка,повідомляєРадіоСвобода.