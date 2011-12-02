ООН: світ стоїть на порозі нової економічної кризи

05:25, 02 грудня 2011
Світ
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Доповідь профільного департаменту

Великий ризиктого, що світзіткнетьсяз щеоднимглобальною економічною кризою.Такийвисновок міститьсявновій доповідіДепартаментуООНз економічних ісоціальних питань(ДЕСВ).

У документіговориться,що зростання світовоїекономікискладе внаступному роцівсього 2,6відсотка- у порівнянніз 4відсоткамив 2011році.Проте навіть іцяцифраможевиявитисязавищеною- у разі якщоборговапроблемавЄвропі небудедозволена,арозвиваючікраїнипродовжатьполітику скороченнябюджетнихвитрат.

Основнучасткувзагальносвітовомуекономічномузростанністановлятькраїни, що розвиваються.Зростання російськоїекономікизлегкасповільнитьсяв порівнянніз 2011рокомі складе3,9 відсотка.Для СШАпрогнозщенижче -півторавідсотка.ЕкономікаЄС,за даними доповідіДЕСВ,виросте всьогона 0,7відсотка,повідомляєРадіоСвобода.

 

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