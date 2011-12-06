Екс-голову МЗС Іраку стратять одразу після виходу військ США

Влада Іраку стратить колишнього міністра закордонних справ країни 75-річного Таріка Азіза, засудженого до смерті після падіння режиму Саддама Хусейна, наступного року, коли з країни буде виведено військовослужбовці США, передає CNN з посиланням на радника іракського прем'єр-міністра Нурі аль-Малікі.



"Це (страта Азіза) абсолютно точно відбудеться, і це відбудеться після того, як американці залишать Ірак", - заявив телеканалу Саад Юсиф аль-Мутталіб (Saad Yousif al-Muttalibi), що є радником аль-Малікі.



Тарік Азіз протягом багатьох років був однією з ключових фігур в іракському керівництві і єдиним християнином в найближчому оточенні колишнього президента Іраку Саддама Хусейна, повішеного за вироком суду 30 грудня 2006 року. У квітні 2003 року Азіз добровільно здався американському командуванню в Іраку.



У жовтні 2010 року суд засудив Азіза до смертної кари через повішення за участь у розправах в 1999 році над політичними рухами мусульман-шиїтів.



Родичі колишнього глави МЗС неодноразово просили звільнити його з в'язниці через серйозні проблеми зі здоров'ям: у Азіза захворювання легенів, діабет і гіпертонія. У січні 2010 року він переніс обширний інсульт, в результаті якого тимчасово втратив здатність говорити.



У середині жовтня президент США Барак Обама оголосив, що Вашингтон до кінця 2011 року виведе всіх своїх військовослужбовців з території Іраку, нагадує РІА "Новости".