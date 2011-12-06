Український бізнес хоче нових контрактів в Іраку

Український бізнес має великий інтерес до отримання нових контрактів від іракського уряду та співпраці з іракськими приватними компаніями.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час зустрічі зі своїм іракським колегою Хошіяром ЗЕВАРІ, яка відбулася в рамках Міжнародної конференції з питань Афганістану в Бонні, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Керівник українського зовнішньополітичного відомства відзначив, що в контексті посилення економічної складової в діяльності вітчизняної дипломатії, зокрема, в рамках роботи з Радою експортерів при МЗС України, чітко окреслився інтерес українських підприємств до присутності на ринку Іраку.

Х.ЗЕВАРІ, у свою чергу, відзначив, що офіційний Багдад в цілому задоволений попередньою співпрацею з українськими постачальниками високотехнологічної продукції та зацікавлений у розширенні такого партнерства. Глава МЗС Іраку подякував за підтримку Україною його держави у важкі для неї часи після повалення диктатури Саддама Хусейна.

Міністри закордонних справ також обговорили перспективи активізації політичного діалогу на високому та найвищому рівнях.