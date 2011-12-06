Двох лідерів мітингу опозиції в Москві всю ніч протримали у поліції

Провідних учасників наймасовішого опозиційного мітингу в Москві за роки з моменту приходу до влади Володимира ПУТІНА всю ніч протримали у відділенні поліції в очікуванні суду, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Поліція затримала близько 300 учасників мітингу під гаслом "Росія без Путіна" на Чистих прудах, зокрема відомого своїми викриттями корупції блогера Олексія НАВАЛЬНОГО та одного з лідерів опозиційної "Солідарності" Іллю ЯШИНА.

Більшість затриманих незабаром відпустили, але І.ЯШИНА і О.НАВАЛЬНОГО, а також іще кільках чоловік, залишили у відділенні поліції на всю ніч, щоб уранці вони постали перед судом за звинуваченням у непокорі поліцейським.

Спочатку двох опозиціонерів тримали у ВВС "Північне Ізмайлове", потім перевезли в УВС "Китай-місто".

В обох місцях біля поліцейських дільниць зібрався натовп їх прихильників, які вимагали допустити до затриманих адвокатів.

Поступали суперечливі повідомлення щодо того, чи виконала поліція цю вимогу.

На мітинг на Чистих прудах зібралося кілька тисяч чоловік, незадоволених фальсифікаціями і махінаціями, якими, на їхню думку, супроводжувалися недільні вибори в Держдуму, а також перспективою повернення В.ПУТІНА на посаду Президента РФ.

Мітинг був санкціонований, але поліція почала затримувати його учасників, коли вони спробували влаштувати ходу в бік Луб`янки, де розташовані штаб-квартири Центрвиборчкому, а також ФСБ.

Міжнародні спостерігачі, що представляли, зокрема, ОБСЄ і Парламентську асамблею Ради Європи, відзначили велику кількість порушень на виборах.

"Російські виборці заслуговують всебічного розслідування всіх достовірних повідомлень про фальсифікації і махінації під час виборів, і ми сподіваємося, що російська влада вживе відповідні заходи", - заявила в понеділок держсекретар США Гіларі КЛІНТОН.

Кремль заперечує, що результат партії "Єдина Росія" був істотно штучно завищений.

"Єдина Росія" набрала менше 50% голосів, що набагато менше за її результат на попередніх виборах, але при цьому втримала просту більшість у 238 місць із 450 у майбутньому складі Держдуми.

"Порушення, звичайно, є, але зовсім не в "промислових" масштабах. А кричать так, ніби це поголовне явище. Це свідчить про правовий нігілізм або неграмотність", - заявив перший заступник голови кремлівської адміністрації Владислав СУРКОВ.