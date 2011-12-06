Тріумфальну площу Москви заполонили люди в білих і блакитних куртках

У центрі Москви на Тріумфальній площі проводять мітинг прокремлівські організації замість опозиціонерів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на площу вийшло кілька тисяч представників прокремлівського руху «Сталь», «Росія молода». Ці молоді люди віком 16-21 рік під бій барабанів вигукують: «Медведєв, Росія – ми з тобою», «Росія – Путін», «Перемога – Росія, Перемога – Медведєв», «Медведєв. Чиста перемога».

Більшість одягнені в білі і блакитні куртки з написами «Мій голос за Медведєва».

На акції присутні дуже багато працівників поліції, які не перешкоджають проводити акцію на підтримку «Єдиної Росії».

У той же час на площу вийшов кілька десятків чоловік, які мали намір провести акцію проти фальсифікацій результатів виборів у Державну Думу. Вони кілька разів вигукнули гасла «Путін – злодій», «Путін – гад», «Позор», «Без Єдра», проте ця група в кількості приблизно 20 чоловік була відразу затримана і посажена в автозаки.

На площі присутні багато російських та іноземних журналістів.