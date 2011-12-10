Учасники мітингу в Москві вимагають скасувати результати виборів

Учасники мітингу в Москві ухвалили резолюції, де вимагають від влади відмінити результати фальсифікованих виборів до Державної думи Росії, які пройшли 4 грудня.

Про це передає власний кореспондент УНІАН в РФ з місця подій.

«Учасники мітингу вимагають негайного звільнення всіх політв`язнів, відміни підсумків фальсифікованих виборів, відставки голови ЦВК Росії Володимира ЧУРОВА і розслідування його діяльності, розслідування всіх фактів порушень і фальсифікацій, покарання винних, реєстрації опозиційних партій, прийняття демократичного законодавства про партії і вибори, проведення нових відкритих і чесних виборів», - йдеться в резолюції, озвученій зі сцени

На даний момент мітинг на Болотній площі добігає кінця і народ починає розходитися.

Під час акції було заявлено, що наступний мітинг пройде 17 грудня на Пушкінській площі, а також 24 грудня знову на Болотній площі.

Учасники акції скандують «Ми прийдемо ще!». Лунає пісня Віктора Цоя «Хотим перемен».

Організатори мітингу заявляють, що в ньому взяли участь близько 150 тисяч людей. Поліція заявляє, що їх кількість не перевищувала 20 тисяч.

За повідомленнями російських ЗМІ мітинги, як дозволені так і несанкціоновані, пройшли в десятках російських міст. Зокрема, в Барнаулі, Новосибірську, Твері, Волгограді, Петрозаводську, Краснодарі, Уфі, Пскові, Пермі, Калінінграді, Петербурзі, Томську, Кургані, Тулі, Чебоксарах, Брянську, Ульяновську, Казані, Челябінську, Воронежі, Омську, Нижньовартовську, Пензі, Архангельську, Владивостоку, Катеринбурзі, Нижньому Новгороді і багатьох інших містах.

Кількість учасників коливалася від декількох десятків до тисяч людей. У деяких містах учасників несанкціонованих акцій було затримано.