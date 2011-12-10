Лукашенко: У Білорусі президента можна змінити простим способом

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що є єдиний і дуже простій спосіб змінити владу і президента в Білорусі – вибори.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО заявив на 41-му з`їзді БРСМ.

«За кожною дією проти нашої країни стоять конкретні ділки з великими грошовими мішками, озброєні найсучаснішою зброєю, зокрема ЗМІ», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Він зазначив, коли спецслужби певних країн спробували розгорнути так звану революцію через соціальні мережі, в Білорусі знайшли способи протистояти їм, нічого не перекриваючи в Інтернеті.

«На вудку провокаторів клюнули небагато. Й надалі всі повинні знати: якщо на нас нападуть – ми захищатимемося. І повірте, зуміємо себе захистити», - підкреслив білоруський Президент.

О.ЛУКАШЕНКО згадав Вячеслава ДІАНОВА як одного з адміністраторів інтернет-сторінки «Революція через соціальні мережі».

«Коли я зазначив, що це не можна ігнорувати, я покликав спецслужби і попросив дати повну інформацію про те, що відбувається, починаючи від В.ДІАНОВА, якого наша «п`ята колона» і вся жовта преса цитували як мало не героя. І що виявилося: сидить у Польщі за кам`яними стінами під охороною спецслужб. Ніяких там революціонерів білоруських немає. Це вони, ті, хто від початку боролися й борються проти нас, використовують наших хлопців – людей, які погналися за грошима й потрапили в ці тенета», - підкреслив Президент Білорусі.

Бунт і революція, за словами О.ЛУКАШЕНКА, - це не зміна влади, а руйнування держави.

«На жаль, гарматним м`ясом будь-якої смути завжди була молодь. Ляльководи ніколи не підіймалися на барикади. Вони виштовхували молодих і потім на їхній крові робили свій бізнес», - заявив білоруський Президент.

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що в Білорусі є простій спосіб змінити владу й президента – вибори.

«Через вибори народ дає владу, через вибори народ має право її забрати. Будь-яка революція починається з прекрасних слів і завжди закінчується грандіозним обманом», - зазначив Президент Білорусі.