«Российская газета» опублікувала результати виборів до Держдуми

І список усіх 450 депутатів

«Российская газета» опублікувала постанову Центральної виборчої комісії Російської Федерації від 9 грудня «Про результати виборів депутатів Державної Думи шостого скликання». Як передає кореспондент УНІАН, постанову опубліковано у федеральному випуску від 10 грудня. «Визнати вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації шостого скликання такими, що відбулися й дійсними», - йдеться в постанові. Також публікується список усіх 450 депутатів, обраних на виборах 4 грудня. Згідно з остаточними результатами, «Єдина Росія» одержала 49,32%, «Справедлива Росія» - одержала 13,24%, ЛДПР -11,67%, КПРФ - 19,19%. Не пройшли до парламенту три партії з такими результатами «Патріоти Росії», - 0,97%, «Яблуко», - 3,43%, «Права Справа» - 0,60%. Зазначається, що таким чином «Єдина Росія» одержала 238 мандатів, КПРФ – 92, «Справедлива Росія»- 64, ЛДПР – 56.

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