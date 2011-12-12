Тетчер відмовилася від почестей на своєму похороні

Екс-прем`єр-міністр Великобританії, баронеса Маргарет Тетчер відмовилася від ряду почестей на своєму похороні, включаючи публічне прощання та проліт військових літаків над Лондоном на честь здобутої за її правління перемоги у Фолклендській війні, повідомляють британські ЗМІ.

Подробиці прощальної церемонії з ще живою "залізною леді" просочилися в британські газети напередодні обговорення і затвердження плану державного похорону найвідомішої жінки світової політики ХХ століття. Відповідне обговорення відбудеться під головуванням голови апарату британського кабінету Френсіса Мода за участю колишніх радників Тетчер і радника королівського двору, який брав участь в організації похорону принцеси Діани та королеви-матері Єлизавети.

Повідомляється, що плани були схвалені і затверджені самою Тетчер. Зокрема, вона попросила, щоб труну з її тілом, яку, за традицією, буде виставлено в старовинному Вестмінстерському залі британського парламенту, не відкривали для публічного прощання. Попрощатися з баронесою, яка має довічний титул члена Палати лордів, зможуть прийти тільки парламентарії та вузьке коло інших запрошених.

Траурна служба, як очікується, пройде в кафедральному соборі Святого Павла. Там, де в 1965 році прощалися з іншим легендарним прем`єром ХХ століття - сером Вінстоном Черчиллем.

Незважаючи на здобуту в роки її прем`єрства перемогу у Фолклендській війні, Тетчер відмовилася від планів організації прольоту військової авіації над Лондоном на знак визнання її ролі у військових успіхах Британії.

"Залізна леді" також виявила бажання бути похованою на кладовищі Королівського військового госпіталю в Челсі, поруч з могилою свого чоловіка Деніса, який помер 2003 року.

Нині 86-річна Тетчер живе в особняку неподалік, в районі Белгравія. Дедалі гірше здоров`я вже практично не дозволяє їй брати участь у публічних заходах.