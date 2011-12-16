У Росії розстріляли засновника незалежної газети

У Махачкалі (Дагестан, РФ) розстріляли засновника незалежної щотижневої газети «Черновик» Хаджимурада Камалова.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«15 грудня невстановлена особа зробила постріли з пістолета в директора видавництва ВАТ «Свобода Слова» і засновника незалежної щотижневої газети «Черновик» 46-річного Хаджимурада Камалова, який вийшов з будинку редакції», - сказано в повідомленні.

Від одержаних множинних вогнепальних поранень потерпілий помер по дорозі до лікарні.

За цим фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації у Республіці Дагестан порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.105 УК РФ (вбивство) і ч.1 ст.222 УК РФ (незаконний оборот зброї).

Газета «Черновик» критикувала ситуацію в Дагестані, діяльність міністерств, голів муніципальних утворень, кримінальну ситуацію в регіоні. Враховуючи викладене, слідство не виключає версії про те, що вбивство Х.Камалова може бути пов'язане з його професійною діяльністю.