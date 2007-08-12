В Індії горить найбільший у країні склад боєприпасів

На найбільшому в Індії складі зброї і боєприпасів виникла пожежа, щонайменше, 37 чоловік постраждали, 10 із них - серйозно. З прилеглих районів евакуйовано 27 тисяч чоловік, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.

За даними поліції, всередині обгородженої армійськими підрозділами зони безпеки радіусом п`ять кілометрів з центром у населеному пункті Хандру (Khandroo) у штаті Джамму і Кашмір, де розташовано склади, опинилися дев`ять сіл.

Джерело в Міноборони країни заявило, що причина пожежі поки що не відома. При цьому він зазначив, що виключає можливість диверсії або атаки бойовиків.

Тим часом відповідальність за підпал взяло на себе місцеве бойове угруповання "Джамія аль-муджахідін". В індійських ЗМІ була поширена їх заява, в якій стверджується, що по складу були випущені дві ракети.

Інцидент стався напередодні, снаряди продовжують вибухати дотепер, складську територію закутує густий чорний дим.

Як припускає поліція, на гасіння пожежі піде не менше двох днів.