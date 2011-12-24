Кім Чен Ір помер, бо корейці мало працювали, - заявив математик

Якби усі корейці працювали більш наполегливо, Кім Чен Ір не помер би від крайньої перевтоми в результаті безперервних інспекційних поїздок, заявив Сон Ок Хен, декан математичного факультету університету імені Кім Ір Сена.

За його словами, "ніхто не міг припустити, що Кім Чен Ір відчуває таке сильне напруження під час поїздок. Разом з тим, творчий колектив університету сповнений рішучості втілити в життя великі задуми померлого лідера в галузі розвитку науки і технології, а також йти попереду всіх під керівництвом Кім Чен Ина".

Як повідомлялося, керівництво Північної Кореї 19 грудня оголосило, що Кім Чен Ір помер від серцевого нападу в своєму бронепоїзді, здійснюючи поїздку країною.

Однак, директор національної розвідувальної служби Південної Кореї Вон Сей Хун заявив, що влада КНДР приховала справжні обставини смерті Кім Чен Іра.

Новим лідером Північної Кореї став молодший син покійного вождя Кім Чен Ин.

ТСН