Ізраїльські військові вважають, що сирійська система ППО дуже зміцнилася

Ізраїльські військові вважають, що сирійська система об`єктової ППО дуже зміцнилася, повідомляє Yedioth Ahronoth з посиланням на неназвані джерела.

За час, що минув після другої Ліванської війни (літо 2006 року), Сирія істотно модернізувала сили ППО, одержавши кілька десятків комплексів "Панцир-С1" і кількасот модернізованих ПЗРК "Ігла", що значно підвищило захищеність стратегічних об`єктів від ударів з повітря.

Як зазначає Yedioth Ahronoth, Сирія зацікавлена в придбанні російських зенітно-ракетних комплексів С-300, "Бук" і "Тунгуска" для повної модернізації своїх сил ППО, які наразі використовують, крім сучасних ЗРК типу "Панцир" та "Ігла", застарілі комплекси 1-2 покоління.

Лента.ру