Ізраїльські військові вважають, що сирійська система ППО дуже зміцнилася
00:24, 14 серпня 2007Світ
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... за час піля останньої війни
Ізраїльські військові вважають, що сирійська система об`єктової ППО дуже зміцнилася, повідомляє Yedioth Ahronoth з посиланням на неназвані джерела.
За час, що минув після другої Ліванської війни (літо 2006 року), Сирія істотно модернізувала сили ППО, одержавши кілька десятків комплексів "Панцир-С1" і кількасот модернізованих ПЗРК "Ігла", що значно підвищило захищеність стратегічних об`єктів від ударів з повітря.
Як зазначає Yedioth Ahronoth, Сирія зацікавлена в придбанні російських зенітно-ракетних комплексів С-300, "Бук" і "Тунгуска" для повної модернізації своїх сил ППО, які наразі використовують, крім сучасних ЗРК типу "Панцир" та "Ігла", застарілі комплекси 1-2 покоління.
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