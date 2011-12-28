У Президента Аргентини виявили рак

Папілярний рак щитовидної залози виявлено у Президента Аргентини Крістіни Фернандес де КІРШНЕР, повідомив журналістам прес-секретар глави держави Альфредо СКОЧІМАРРО.

Як повідомляє РІА «Новости», за його словами, Президента буде прооперовано 4 січня в лікарні Austral у Буенос-Айресі "у зв`язку з папілярною карциномою правої частини щитовидки". Передбачається, що її буде госпіталізовано упродовж трьох діб. До 24 січня К. де КІРШНЕР має намір взяти лікарняний. У цей час, згідно зі статтею №88 національної Конституції, її заміщатиме віце-президент Амадо БУДУ.

Прес-секретар додав, що після виявлення раку у Президента Аргентини "було проведено відповідні додаткові дослідження, які засвідчили відсутність метастаз". Він також уточнив, що "лікарі зробили висновок, що пухлина локальна і розміщується безпосередньо в залозі".

Папілярна карцинома щитовидної залози є найбільш поширеною і найменш небезпечною формою раку, найчастіше поширена серед жінок і молоді (близько 60-70% випадків). При виявленні цього різновиду раку на ранній стадії прогноз, як правило, сприятливий.

К. де КІРШНЕР була переобрана на другий термін на загальних президентських виборах в Аргентині 23 жовтня 2011 року, набравши 54,11% голосів. Її інавгурація відбулася 10 грудня. К. де КІРШНЕР є главою Аргентини з 10 грудня 2007 року, коли вона змінила на цьому посту свого нині покійного чоловіка Нестора Кіршнера. Вона неодноразово заявляла, що мета її політичного курсу - "знайти золоту середину між соціалізмом і капіталізмом". К. де КІРШНЕР входить до десятки найбільш впливових жінок-політичних лідерів світу.

Останнім часом рак був виявлений у президентів Бразилії (нинішнього і попереднього), Парагваю, Венесуели.