В Абхазії вбили колишнього командира спецзагону
Труп знайшли на дорозі
В АбхазіївбитийВальмерБутба- колишнійкомандирспецзагону, який охоронявпершого президентаневизнаноїреспублікиВладиславаАрдзінбапід часгрузино-абхазькоївійни.
Труп48-річногоБутбатайого 33-річногопомічникаТамазаКвеквескірібулизнайденіминулої ночі.ТрупВ.Бутбазоднимнаскрізнимвогнепальнимпораненнямлежавнаузбіччідороги,біля виїздуз містаГалівнапрямкуІнгурі.За 500метрахвід нього зтрьомавогнепальнимипораненнямивспинувиявленийтрупТ.Квеквескірі.
За попереднімиданимислідства, вбивцязастреливБутбуіКвеквескіріз пістолетаМакарова всалоніджипаHyundai, що належавБутба.Потімвикинувтіланадорогуі зникна тійже машині,яку пізнішекинув.
У зв'язкуз убивствомноворічнийсвятковийконцертвОчамчирі скасованозагодину до йогопочатку,повідомляєсайтНашаАбхазія.
ЗагінБутбавирізнявсяособливоюжорстокістю,пишеГрузія-онлайн.Бутбатакож буводнимз організаторівтеракту5 травня 2010вБатумі,врезультатіякого загинувспівробітникМВСГрузії.