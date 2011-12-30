В Абхазії вбили колишнього командира спецзагону

Труп знайшли на дорозі

В АбхазіївбитийВальмерБутба- колишнійкомандирспецзагону, який охоронявпершого президентаневизнаноїреспублікиВладиславаАрдзінбапід часгрузино-абхазькоївійни.



Труп48-річногоБутбатайого 33-річногопомічникаТамазаКвеквескірібулизнайденіминулої ночі.ТрупВ.Бутбазоднимнаскрізнимвогнепальнимпораненнямлежавнаузбіччідороги,біля виїздуз містаГалівнапрямкуІнгурі.За 500метрахвід нього зтрьомавогнепальнимипораненнямивспинувиявленийтрупТ.Квеквескірі.



За попереднімиданимислідства, вбивцязастреливБутбуіКвеквескіріз пістолетаМакарова всалоніджипаHyundai, що належавБутба.Потімвикинувтіланадорогуі зникна тійже машині,яку пізнішекинув.



У зв'язкуз убивствомноворічнийсвятковийконцертвОчамчирі скасованозагодину до йогопочатку,повідомляєсайтНашаАбхазія.



ЗагінБутбавирізнявсяособливоюжорстокістю,пишеГрузія-онлайн.Бутбатакож буводнимз організаторівтеракту5 травня 2010вБатумі,врезультатіякого загинувспівробітникМВСГрузії.

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