У Венесуелі під час вибуху бензовоза загинули 13 осіб

У Венесуелі під час вибуху бензовозу загинули щонайменше 13 осіб, ще 13 отримали поранення.

Як передає радіо «Свобода», вогонь від автоцистерни поширився на сім автомобілів.

Поліція повідомила, що, ймовірно, водій не впорався з керуванням, бензовоз перекинувся і пальне, яке розлилося, загорілося.

Автокатастрофа сталася на автостраді на захід від столиці країни міста Каракас.