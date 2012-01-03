Якби вибори в США відбулися сьогодні (опитування)
00:59, 03 січня 2012Світ
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Республіканці обирають кандидата в президенти
Напередодніпопереднього голосуваннявамериканськомуштатіАйовакандидат, який претендуєнаномінацію відРеспубліканськоїпартіїнапрезидентськийпост,колишнійсенатор,анинітелеоглядач53-річний РікСанторумзбільшуєпопулярністьсередвиборців.
Згідно з результатамиостанньогоопитування,проведеногогазетоюDes Moines Register,Санторумнабрав 15%голосів.
КолишнійгубернатораМассачусетсаМіттРомнілідируєвспискуреспубліканськихпретендентівз 24%.
Слідомза нимідеконгресменвід ТехасуРонПол- 22%голосів.
КолишньогоспікераПалатипредставниківамериканськогоКонгресуНьютаГінгрічапідтримують 12% відсотківреспондентів, губернатораТехасуРікаПеррі- 11%.
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