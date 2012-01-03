Якби вибори в США відбулися сьогодні (опитування)

Республіканці обирають кандидата в президенти

Напередодніпопереднього голосуваннявамериканськомуштатіАйовакандидат, який претендуєнаномінацію відРеспубліканськоїпартіїнапрезидентськийпост,колишнійсенатор,анинітелеоглядач53-річний РікСанторумзбільшуєпопулярністьсередвиборців.



Згідно з результатамиостанньогоопитування,проведеногогазетоюDes Moines Register,Санторумнабрав 15%голосів.



КолишнійгубернатораМассачусетсаМіттРомнілідируєвспискуреспубліканськихпретендентівз 24%.



Слідомза нимідеконгресменвід ТехасуРонПол- 22%голосів.



КолишньогоспікераПалатипредставниківамериканськогоКонгресуНьютаГінгрічапідтримують 12% відсотківреспондентів, губернатораТехасуРікаПеррі- 11%.

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