Президент ФРН попросив вибачення у журналістів
08:39, 05 січня 2012Світ
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Але наміру йти у відставку не має
Президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФ не має наміру йти у відставку через скандал, який розгорівся навколо його імені.
Водночас він вибачився перед журналістами газети Bild і насамперед перед головним редактором, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Незадовго до Різдва К.ВУЛЬФ намагався добитися того, щоб в газеті не публікували інформацію про отримання ним пільгового кредиту на суму близько 500 тисяч євро.
Президент Німеччини вважає, що йому доведеться по-новому вибудовувати відносини із засобами масової інформації.
К.ВУЛЬФ визнав, що були порушення при отриманні пільгового кредиту. проте стверджує, що особисто він закону не порушував.
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