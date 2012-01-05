Президент ФРН попросив вибачення у журналістів

Президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФ не має наміру йти у відставку через скандал, який розгорівся навколо його імені.

Водночас він вибачився перед журналістами газети Bild і насамперед перед головним редактором, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Незадовго до Різдва К.ВУЛЬФ намагався добитися того, щоб в газеті не публікували інформацію про отримання ним пільгового кредиту на суму близько 500 тисяч євро.

Президент Німеччини вважає, що йому доведеться по-новому вибудовувати відносини із засобами масової інформації.

К.ВУЛЬФ визнав, що були порушення при отриманні пільгового кредиту. проте стверджує, що особисто він закону не порушував.