Ув’язнені венесуельської тюрми взяли в заручники 680 людей

Ув’язнені венесуельської тюрми "Лос Текес" у південних передмістях Каракаса взяли в заручники 680 осіб, які прийшли на побачення зі своїми родичами, які відбувають тюремне покарання.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеве телебачення, серед заручників багато жінок і дітей. Їх силоміць утримують уже впродовж доби.

Ув’язнені висувають до влади вимоги, пов'язані з умовами їх утримання у в'язницях. Вони стверджують, що доки їх вимоги не буде виконано, жодної людини вони не відпустять.

Як затверджують самі ув’язнені, їх дії спрямовані на підтримку "колег" із в'язниць "Яре-1" і "Яре-2", які весь минулий тиждень влаштовували акції протесту. За інформацією телеканалу Univision, ув’язнені цих виправних установ вимагають поліпшення умов утримання. У в'язницях "Яре" також має місце факт затримання всередині родичів арештантів, але в даному випадку йдеться про своєрідне "самоув’язнення", відзначає РІА «Новости». Майже тисяча родичів злочинців, які відбувають покарання, відмовляється з минулого понеділка залишати будівлі виправних установ на знак протесту проти умов утримання в них для своїх рідних. Причому переважна більшість добровільних арештантів - майже 800 осіб - це жінки, близько 150 - діти і підлітки і лише п'ятеро - чоловіки.

Загалом у Венесуелі діє 34 в'язниці, які розраховані на тримання 14,5 тисяч людей. При цьому кількість ув’язнених на сьогодні - 44520 осіб. За минулий рік в установах пенітенціарної системи загинуло близько 500 чоловік, повідомляє NEWSru.