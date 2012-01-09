Польський прокурор намагався застрелитися у перерві прес-конференції

Польський військовий прокурор сьогодні вранці скоїв спробу самогубства у перерві прес-конференції, під час якої він заявив про маніпуляції журналістами в ході слідства, пов’язаного зі Смоленською авіакатастрофою.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, заступник Познанської військової прокуратури Міколай ПШИБИЛ назвав безпідставними звинувачення слідчих прокуратури, в якій він працював, в неправомірному намаганні отримати білінги журналістів, котрі писали про розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.

"Після дуже емоційної прес-конференції прокурор попросив ЗМІ про перерву. Коли залишився в приміщенні сам, почувся постріл. Журналісти, котрі ввійшли в кімнату, побачили йoго на підлозі в калюжі крові", - повідомляє TVN24.

TVN24 нагадує, що сьогодні генеральний прокурор Польщі Анджей ШЕРЕМЕТ мав оголосити своє рішення у справі військових прокураторів із Познані, котрих підозрюють у тому, що, не маючи на це підстав, домагалися від телефонних операторів, зокрема, смс представників ЗМІ, котрі писали про Смоленську авіакатастрофу.

Польська Gazeta wyborcza повідомляє, що М.ПШИБИЛ заявив, що маніпуляції журналістів пов’язані також з намаганням об’єднати військову та цивільну прокуратуру у Польщі, а це, на його думку, негативно вплине на розслідування порушень у війську.

Польські медіа повідомляють, що М.ПШИБИЛ "живий та стан його добрий".

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня 2010 року авіакатастрофа польського урядового літака Ту-154 у Смоленську забрала життя 96 громадян Польщі, в тому числі, Президента Леха Качинського та багато інших високопосадовців.

Польська урядова комісія влітку минулого року назвала головною причиною трагедії помилки пілотів, а прокуратура продовжує розслідування справи.