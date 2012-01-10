В Індії жертвами холодів стали майже 140 людей

Незвичайно холодна погода, що зберігається з грудня на півночі Індії, на сьогодні забрала 139 людських життів.

Як передає ІТАР-ТАСС, кількість жертв збільшилося після того як у штаті Джамму і Кашмір від переохолодження напередодні померли двоє місцевих жителів, повідомляє сьогодні газета "Хіндустан таймс".

У цьому регіоні, за словами видання, з настанням нового року встановився "льодовиковий період". На всій території Кашмірської долини вперше за цю зиму температура повітря встановилася нижче мінус 11 градусів за Цельсієм. Улюблене туристами озеро Дал, береги якого всіяні плавучими готелями, скував лід. Це рідкісне явище для цього водоймища, яке живиться теплими підземними джерелами. У регіоні вирують небувалі для цієї пори року завірюхи. Снігопади перервали транспортне сполучення в окрузі Дода. Місцевим властям ледве вдається доставляти паливо і продовольство жителям.

Холодна погода і снігопади порушили нормальне життя в штатах Уттаракханд і Хімачал-Прадеш. Через сильний туман там скасовані авіарейси. У місцевих аеропортах в очікуванні вильоту зібралися сотні пасажирів. У Ранчі, столиці штату Джарканд, сніжні заности паралізували рух автотранспорту. Внаслідок снігопадів з містом тимчасово перервано залізничне сполучення.