Правозахисники закликають Лукашенка звільнити голодуючого журналіста

Міжнародна правозахисна організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ, США) закликала білоруську владу звільнити журналіста «Белсата» Олександра БОРОЗЕНКА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться в заяві, поширеній Комітетом захисту журналістів.

«Ми закликаємо білоруську владу негайно звільнити О.БОРОЗЕНКА, який лише виконував свою роботу, передаючи новини з місця події. Миттєвий судовий процес, під час якого журналіста було визнано винним і який зайняв тільки один день, є пародією на правосуддя, що лише зміцнює репутацію країни як останньої диктатури Європи», - заявляє правозахисна організація.

Журналіст був затриманий 8 січня біля будівлі КДБ у Мінську, коли знімав на відеокамеру для телеканалу «Белсат» спробу активіста громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Микити КОВАЛЕНКА провести одиночний пікет. М.КОВАЛЕНКО розгорнув портрети політв`язнів і біло-червоно-білий прапор, але за кілька хвилин був затриманий людьми, які вибігли з будівлі. Разом із ним був затриманий відеооператор.

О.БОРОЗЕНКО і М.КОВАЛЕНКО були визнані винними за статтею 23.34 Кодексу про адміністративні правопорушення Білорусі (порушення порядку організації або проведення масового заходу чи пікетування). 9 січня М.КОВАЛЕНКУ дали 15 діб арешту, а О.БОРОЗЕНКУ - 11 діб. Відразу ж після виголошення вироку О.БОРОЗЕНКО оголосив голодовку на знак протесту.