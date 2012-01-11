Польський прокурор вистрелив собі в голову на знак протесту

Невдале самогубство заступника голови окружної військової прокуратури в Познані полковника Миколая Пшибила є спробою звернути увагу на реформу польської прокуратури, вважає колишній міністр оборони Польщі, нині сенатор від правлячої в Польщі партії "Громадянська платформа" Богдан Кліх, повідомляє РІА "Новости".



Пшибил у понеділок вчинив спробу самогубства під час перерви на прес-конференції, але залишився живий.



"Якщо хтось справді вирішив розлучитися з життям, і це - людина військова, то він знає, як потрібно стріляти", - сказав Кліх в ефірі телеканалу TVN24, коментуючи невдалу спробу самогубства військового прокурора.



Екс-міністр оборони Польщі додав, що через добу після інциденту інакше оцінює дії полковника Пшибила. "Учора це виглядало як крок відчаю, сьогодні я оцінюю це як продуманий крок", - сказав польський політик.



На думку Кліха, невдале самогубство було "спробою звернути увагу на реформу польської прокуратури".



Як пишуть польські ЗМІ, в найближчі дні може бути оголошено про глибоку реформу, і, можливо, про ліквідацію військової прокуратури.