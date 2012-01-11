В‘язниці на базі Гуантанамо виповнюється 10 років

Cьогодні виповнюється 10 років табору для підозрюваних у тероризмі, відкритого на території військово-морської бази США Гуантанамо на Кубі.

Як повідомляє радіо «Свобода», табір був створений за правління попереднього Президента США Джорджа БУША, коли сили міжнародної коаліції розпочали в Афганістані боротьбу з «Аль-Каїдою» – після нападів 11 вересня 2001 року, які забрали життя майже трьох тисяч людей.

У таборі тримають і допитують підозрюваних у зв’язках з «Аль-Каїдою», талібами та іншими групами, які США вважають терористичними організаціями.

Правозахисники звинувачують США у регулярних порушеннях прав людини у Гуантанамо.

Після завершення повноважень Дж.БУША нинішній Президент США Барак ОБАМА планував закрити в’язницю у січні 2010 року, але в обумовлений термін цього не сталося.

За даними Reuters, зараз у таборі перебуває 171 ув’язнений.