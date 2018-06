Герцогині Йоркській загрожує 22 роки в'язниці в Туреччині

Герцогині Йоркській Сарі Фергюсон, колишній дружині британського принца Ендрю, середнього сина королеви Великобританії, може загрожувати 22,5 років в'язниці в Туреччині, повідомляє Associated Press з посиланням на матеріали суду.



Як повідомляє агентство, у четвер турецький суд заочно звинуватив Фергюсон у незаконній відеозйомці дитячого притулку і порушенні недоторканності приватного життя. Максимальне покарання, яке суд може призначити, складає 22,5 років в'язниці. Дата початку судових слухань поки не визначена.



Фергюсон в різний час працювала в якості штатного та позаштатного кореспондента з різними телеканалами Великобританії і США.



Associated Press повідомляє, що в 2008 році герцогиня Йоркська зробила поїздку в Туреччину, де справила зйомку притулку для дітей-сиріт в передмісті Анкари. На кадрах, знятих Фергюсон, зображені п'ятеро дітей, прив'язаних до своїх ліжок. Повідомляється що зйомка, яку вона зробила, призначалася для британської телевізійної програми.



Британське МВС, у відповідь на запит Associated Press, відмовилося надати інформацію про те, надходив чи ні в Сполучене Королівство запит на екстрадицію Фергюсон.



Принц Ендрю і Сара Фергюсон розлучилися 1996 року, однак вона зберегла титул від колишнього чоловіка (герцогиня Йоркська). Вона втратить його, якщо повторно вийде заміж, зауважує РІА "Новости".