У Naughty Dog, схоже, не все так гладко, як хотілося б. Студія, яка подарувала світові The Last of Us і Uncharted, переживає непростий період: усередині тривають перестановки, а проєкти один за одним згортаються.

За даними інсайдера DanielRPK, Naughty Dog закрила одну з одиночних ігор, яку почала розробляти після скасування багатостраждального мультиплеєра The Last of Us Online. Та сама одиночна гра, до речі, прожила трохи більше року, перш ніж проєкт відправили в стіл близько трьох місяців тому.

Гру курирував Вініт Агарвал, людина, що стояла біля керма The Last of Us Part II і Uncharted 4. Агарвал пішов зі студії в січні 2024 року, і, за чутками, його відхід став останнім цвяхом у кришку проєкту.

Тепер у Naughty Dog зосередилися на двох напрямках. Один - абсолютно нова sci-fi франшиза Intergalactic: The Heretic Prophet, яку розробляють ексклюзивно для PS5. Другий проєкт оповитий таємницею, але ним керує Шон Ескейг, креативний директор Uncharted: The Lost Legacy.

Однак атмосфера в студії далека від безхмарної. За словами джерел, команда намагається вирватися з-під тіні своїх колишніх хітів, але при цьому наштовхується на проблеми: ресурси тягнуть у різні боки, експерименти не завжди вдалі, і внутрішня невизначеність зростає.

