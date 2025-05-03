Із заставки Playstation зник головний герой LittleBigPlanet, що змусило фанатів хвилюватися

Зникнення героя помітили в нещодавньому фільмі за Until Dawn.

Секбой, один із найчарівніших і найвпізнаваніших героїв Playstation, несподівано зник зі вступної заставки PlayStation Productions у фільмі Until Dawn, і це одразу викликало тривогу у фанатів LittleBigPlanet. Ще минулого року, перед фільмом Gran Turismo, він був там на звичному місці поряд з іншими іконами Sony.

Здається, Playstation потихеньку засуває LittleBigPlanet у дальню шухляду. В оновленій заставці тепер немає жодного натяку на Секбоя, зате дедалі частіше з'являється Astro Bot, новий улюбленець Sony, який збирає нагороди й активно використовується як неофіційний талісман бренду.

Нагадаємо, минулого року Sony прибрала LittleBigPlanet 3 з Playstation Store. Студія Media Molecule, автор LittleBigPlanet, тоді заявила: "Ця гра сформувала нас як студію. Ми назавжди залишимося вдячні їй і натхненній нею спільноті".

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Але й у самої студії зараз не найкращі часи: реструктуризація, звільнення, закриття підтримки Dreams. Зараз Media Molecule працює над новою грою, яку курує Джон Біч, колишній провідний дизайнер, який став креативним директором після звільнення співзасновника студії Марка Хілі.

Раніше ми розповідали, що Playstation показала новий геймплей Crimson Desert, красивої екшен-RPG у дусі "Відьмака 3".

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