Зараз Ubisoft планує 9 ігор за франшизою.

Ubisoft, схоже, остаточно вирішила доїти франшизу Assassin's Creed до останньої краплі, принаймні, найближчі шість років для цієї серії вже розписано, і плани мають водночас грандіозний та дещо божевільний вигляд.

Після зсуву релізу Assassin's Creed Shadows і дивних угод з Tencent, нагадаємо, у Ubisoft тепер новий спільний підрозділ із китайським гігантом, роадмап серії трохи з'їхав.

Але все ж журналіст Том Хендерсон з Insider Gaming витягнув на світло актуальний дорожній план: якщо все піде за графіком, на нас чекають 9 нових ігор, це дві великі RPG, два римейки, два компактні проєкти, два мультиплеєрні та одна мобілка.

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Ось як зараз виглядає план Ubisoft:

Jade - мобільна гра, дія якої розгортається в Китаї. Судячи з усього, саме вона вийде наступною.

Invictus - мультиплеєрний проєкт у дусі Fall Guys, де 16 гравців змагаються в сесіях. Якщо гра вистрілить, Ubisoft планує підтримувати її 5 років.

Obsidian - ремейк Black Flag, повністю на новому рушії Anvil. Має вийти приблизно одночасно з Invictus.

Hexe - похмура гра про відьом (раніше фігурувала під кодом Neo). Вийде після завершення підтримки Shadows (близько двох років DLC). Для Hexe заплановано один рік підтримки.

Scarlet - наступна велика RPG після Shadows і Hexe. У виробництві. Є здогадки, що це той самий проєкт Nebula, дія якого розгортається в Індії, Середземномор'ї та імперії ацтеків.

Stardust - другий ремейк. Вийде після Obsidian, але точних даних про те, яку гру переробляють, поки немає.

Emerald - ще один мультиплеєрний проєкт, запланований відразу після Stardust. Є версія, що це перероблений Raid або Echoes. Один із них, за чутками, вже скасували.

RPG3 - третій великий рольовий проєкт. Поки що без коду, студії та теми, але стоїть у графіку після закінчення підтримки Scarlet (тобто не раніше 2029 року).

Remake3 - ще один ремейк, який вийде через рік після RPG3, орієнтовно в районі 2031 року.

Assassin's Creed для Netflix під кодом Mask майже точно скасований.

Раніше ми розповідали, що Ubisoft анонсувала нову гру за Might and Magic, але є дуже великий нюанс. Це буде Web3 стратегія з можливістю зберегти свою колоду карт у форматі NFT.

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