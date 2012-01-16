Уряд Румунії екстрено збирається
05:47, 16 січня 2012Світ
2520 0
Вуличні протести переросли на зіткнення
УрядРумуніївирішивзібратисянаекстрену нараду- у зв'язкузпротестамипо всійкраїніпроти заходівбюджетноїекономії.
У Бухарестівзіткненняхміждемонстрантамиі силамибезпекипостраждали неменше 30людей, 15госпіталізовані, знихтроє -жандарми.Протестувальникизакидалиполіцейськихкамінням, ті, всвоючергу, застосувалисльозогін.
АкціїпротестутриваютьуРумунії зчетверга.Людивисловлюютьневдоволенняскороченнямзарплатдержслужбовців, скасуваннямсоціальнихпільг, зростаннямподатків, посиленнямкорупції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter