Уряд Румунії екстрено збирається

Вуличні протести переросли на зіткнення

УрядРумуніївирішивзібратисянаекстрену нараду- у зв'язкузпротестамипо всійкраїніпроти заходівбюджетноїекономії.



У Бухарестівзіткненняхміждемонстрантамиі силамибезпекипостраждали неменше 30людей, 15госпіталізовані, знихтроє -жандарми.Протестувальникизакидалиполіцейськихкамінням, ті, всвоючергу, застосувалисльозогін.



АкціїпротестутриваютьуРумунії зчетверга.Людивисловлюютьневдоволенняскороченнямзарплатдержслужбовців, скасуваннямсоціальнихпільг, зростаннямподатків, посиленнямкорупції.

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