Уряд Румунії екстрено збирається

05:47, 16 січня 2012
Світ
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Вуличні протести переросли на зіткнення

УрядРумуніївирішивзібратисянаекстрену нараду- у зв'язкузпротестамипо всійкраїніпроти заходівбюджетноїекономії.

У Бухарестівзіткненняхміждемонстрантамиі силамибезпекипостраждали неменше 30людей, 15госпіталізовані, знихтроє -жандарми.Протестувальникизакидалиполіцейськихкамінням, ті, всвоючергу, застосувалисльозогін.

АкціїпротестутриваютьуРумунії зчетверга.Людивисловлюютьневдоволенняскороченнямзарплатдержслужбовців, скасуваннямсоціальнихпільг, зростаннямподатків, посиленнямкорупції.

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